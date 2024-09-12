Депутат Рады избил мужчину

Киевское управление Национальной полиции сообщило в своем Telegram-канале, что полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины.

«В Печерское районное управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины», — говорится в сообщении.

Имя депутата не называется, отмечается, что инцидент произошел в центре Киева.

Заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка по факту случившегося.

По данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.

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