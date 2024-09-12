Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады избил мужчину

Полиция проводит проверку по факту избиения мужчины депутатом Рады в Киеве

close
РИА «Новости»

Киевское управление Национальной полиции сообщило в своем Telegram-канале, что полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины.

«В Печерское районное управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины», — говорится в сообщении.

Имя депутата не называется, отмечается, что инцидент произошел в центре Киева.

Заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка по факту случившегося.

По данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.

Митрополита Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента избили вечером 10 сентября в Киеве. На него напали трое мужчин, когда Климент шел в направлении Михайловского монастыря. По словам священнослужителя, для того, чтобы он остановился, один из неизвестных крикнул ему: «Владыка, благословите!». Полиция начала расследование.

Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в «восхвалении Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами