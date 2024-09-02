Кандидат в депутаты гордумы устроил драку с жителем Хабаровска, пока проводил агитацию

В Хабаровске житель дома помешал кандидату в депутаты зайти в подъезд для агитации и был избит его спутником, сообщает AmurMedia.

По данным агентства, на видео камеры домофона попали Александр Филин, выдвинувшийся в депутаты гордумы нового созыва от ЛДПР, и его компаньон. Предположительно, они ходили по району и распространяли предвыборные агитационные материалы.

Как видно на кадрах, мужчинам не понравилось поведение жителя дома на улице Блюхера, который, выходя из подъезда, закрыл дверь перед незнакомцами и помешал им попасть внутрь.

Это вызвало агрессию у спутника кандидата, он предъявил хабаровчанину претензии, толкнул его, а затем пару раз ударил. Сам Филин, вероятно, в рукоприкладстве не участвовал, но также вел себя агрессивно и поддержал мужчину с бородой.

Теперь жильцы дома намерены обратиться с коллективным письмом в местный Избирком и привлечь потенциального депутата к ответственности.

Ранее ростовского депутата обвинили в избиении главы строительной компании и краже телефонов.