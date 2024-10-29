Терапевт рассказала, на что указывает потеря мышечной массы и усталость у мужчин

Потеря мышечной массы, усталость и депрессивные состояния могут указывать на падение уровня тестостерона у мужчин. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Aif.ru.

Тестостерон в мужском организме отвечает за развитие половых органов, формирование мускулатуры и уровня либидо. Этот гормон влияет на качество жизни, эмоциональное состояние, уровень энергии и общее здоровье, отметила врач.

Уровень тестостерона у мужчин в 50 лет находится в пределах 7,76—27 нмоль/л. Этот уровень может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, образа жизни, наличия заболеваний и других факторов. Тестостерон достигает своего пика утром, а к вечеру может снижаться.

С возрастом уровень тестостерона у мужчин постепенно снижается. Терапевт назвала это «мужской менопаузой», при этом она подчеркнула, что резкое снижение главного мужского гормона может быть связано с такими заболеваниями, как диабет и гипертиреоз, а также с образом жизни и психоэмоциональным состоянием.

На снижение уровня тестостерона указывают уменьшение либидо, потеря мышечной массы, усталость и снижение энергии, депрессивные состояния, а также проблемы со сном, пояснила Лапа.

До этого врач-уролог предупредил, что злоупотребление алкоголем может привести мужчин к импотенции и бесплодию.

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