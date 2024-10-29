Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Терапевт рассказала, на что указывает потеря мышечной массы и усталость у мужчин

Терапевт Лапа: потеря мышечной массы указывает на снижение уровня тестостерона

close
Freepik.com

Потеря мышечной массы, усталость и депрессивные состояния могут указывать на падение уровня тестостерона у мужчин. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Aif.ru.

Тестостерон в мужском организме отвечает за развитие половых органов, формирование мускулатуры и уровня либидо. Этот гормон влияет на качество жизни, эмоциональное состояние, уровень энергии и общее здоровье, отметила врач.

Уровень тестостерона у мужчин в 50 лет находится в пределах 7,76—27 нмоль/л. Этот уровень может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, образа жизни, наличия заболеваний и других факторов. Тестостерон достигает своего пика утром, а к вечеру может снижаться.

С возрастом уровень тестостерона у мужчин постепенно снижается. Терапевт назвала это «мужской менопаузой», при этом она подчеркнула, что резкое снижение главного мужского гормона может быть связано с такими заболеваниями, как диабет и гипертиреоз, а также с образом жизни и психоэмоциональным состоянием.

На снижение уровня тестостерона указывают уменьшение либидо, потеря мышечной массы, усталость и снижение энергии, депрессивные состояния, а также проблемы со сном, пояснила Лапа.

До этого врач-уролог предупредил, что злоупотребление алкоголем может привести мужчин к импотенции и бесплодию.

Ранее врач объяснила, как питание действует на гормоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами