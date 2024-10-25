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Врач объяснила, как питание действует на гормоны

Диетолог Дианова: определенные продукты отвечают за выработку разных гормонов

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MarinaMos/Shutterstock/FOTODOM

Одним из ключевых условий гормонального здоровья и нормальной работы всего организма является питание. Разные продукты способны инициировать выработку разных гормонов, влияя на общее, в том числе психологическое состояние человека, объяснила диетолог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Выбор продуктов и блюд, а также образ жизни – малоподвижный или наоборот – создают определенного вида «гормональный оркестр» в организме, отмечает врач.

«Правильная выработка тестостерона – это не просто про «волшебный» продукт. Это про комплексный подход, который включает в себя здоровое питание, физическую активность, даже ментальное состояние», — объяснила она.

Пища должна восприниматься как топливо, а оно, в свою очередь, должно быть недешевым и насыщать организм всеми необходимыми питательными веществами. Если же с пищей они не поступают в организм, то не помогут никакие БАДы.

Продукты, «засоряющие» организм – это белый хлеб, белый рис, фастфуд, сладкая газировка, трансжиры и сахар. А основное условие сбалансированного питания – это правило одной тарелки, которая делится на четыре части: на белки (мясо), углеводы (крупы), а также на овощи и фрукты.

Отразится на гормональном здоровье может и злоупотребление красным мясом – его лучше ограничить, добавив в рацион растительные белки, жиры из орехов, семян и масел, заключила Дианова.

Ранее врач назвал продукт, гормоны из которого могут усугубить угревую сыпь.

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