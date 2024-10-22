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Злоупотребление алкоголем может привести мужчин к импотенции и бесплодию

Врач Гончиков: алкоголь может оказывать угнетающее влияние на либидо

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Depositphotos

Регулярное употребление алкоголя оказывает негативное воздействие на весь организм. При этом у мужчин, как рассказал «Газете.Ru» врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков, особенно сильно страдает мочеполовая система.

Он отметил, что регулярное потребление алкоголя может привести к серьезным последствиям для мочеполовой системы мужчин, вплоть до эректильной дисфункции и бесплодия.

«Алкоголь может оказывать угнетающее влияние на либидо. Исследования показывают, что при частом употреблении спиртного наблюдается снижение уровня тестостерона, что может приводить к уменьшению либидо», — рассказал Гончиков.

Кроме того, по его словам, систематическое употребление алкоголя может стать причиной эректильной дисфункции — спиртные напитки действуют как депрессанты, влияя на нервную систему и затрудняя процессы, ответственные за достижение и поддержание эрекции. Это состояние может стать причиной психоэмоциональных проблем, снижающих качество жизни.

«Чрезмерное употребление алкоголя может привести к ухудшению качества спермы и снижению фертильности. У мужчин, зависимых от алкоголя, отмечается увеличение числа аномальных форм сперматозоидов, что может снижать шансы на зачатие», — добавил специалист.

Также врач предупредил, что регулярное употребление алкоголя значительно увеличивает риск развития заболеваний мочеполовой системы, таких как простатит и другие воспалительные процессы. У алкозависимых мужчин наблюдаются более высокие показатели заболеваемости инфекциями мочевыводящих путей.

«Алкоголь в умеренных количествах, как правило, обычно не вызывает серьезных проблем со здоровьем. Однако важно помнить о том, что регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может оказать разрушительное воздействие на организм, в том числе на мочеполовую систему мужчин. Урологи настоятельно рекомендуют следить за потреблением алкоголя и при необходимости консультироваться со специалистами по вопросам здоровья», — резюмировал Гончиков.

Ранее онколог заявил, что увеличение груди может привести к опасной опухоли.

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