США запретили сделки с полупроводниками и ИИ

Власти Соединенных Штатов объявили о введении запрета на проведение сделок, связанных с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом, для лиц, находящихся на территории страны, с представителями ряда государств, среди которых значится и Китай. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

«Сегодня министерство финансов опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента [США Джо] Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях США в отдельные технологии, относящиеся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство», — указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что лица, находящиеся в США, обязаны уведомлять минфин о сделках, в которых задействованы передовые технологии.

В сентябре стало известно, что США и Япония планируют ограничить экспорт технологий для производства микросхем в Китай, несмотря на опасения Токио по поводу возможных ответных мер Пекина.

Ранее СМИ узнали, что ЕС и США не смогли ограничить поставки технологий из Индии в РФ