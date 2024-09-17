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США и Япония готовят ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай

FT: Вашингтон и Токио близки к сделке по контролю за экспортом микросхем

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Depositphotos

США и Япония близки к заключению соглашения об ограничении экспорта технологий для производства микросхем в Китай, несмотря на опасения Токио по поводу возможных ответных мер Пекина. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Японское правительство особенно обеспокоено тем, что Китай может заблокировать экспорт критически важных минералов, в частности галлия и графита, если Токио примет меры экспортного контроля, продвигаемые Вашингтоном. По словам источников, знакомых с ситуацией, Пекин уже высказывал угрозы в адрес Токио и японских компаний.

США и Япония обсуждали способы ограничения воздействия возможных ответных мер Китая. Это проблема, с которой сталкиваются Вашингтон и его союзники в стремлении противостоять Китаю.

Новые меры экспортного контроля США направлены на устранение лазеек в существующих правилах и введение дополнительных ограничений, учитывающих быстрый прогресс Huawei и других китайских компаний в производстве микросхем за последние два года.

Эти ограничения окажут наибольшее влияние на деятельность заводов ASML в Нидерландах и Tokyo Electron в Японии.

До этого китайская компания AMEC подала в суд на Пентагон из-за включения в черный список, что запрещает ей вести бизнес с американскими фирмами. Компания утверждает, что это несправедливо связано с Народно-освободительной армией Китая и наносит ущерб ее бизнесу и репутации.

Ранее Intel сообщила , что может отказаться от производства микрочипов.

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