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СМИ узнали, что ЕС и США не смогли ограничить поставки технологий из Индии в РФ

Bloomberg: Индия стала вторым после КНР поставщиком технологий в Россию

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Depositphotos

Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных технологий в РФ (первый Китай), сообщает Bloomberg со ссылкой на американские и европейские источники.

По их словам, индийский экспорт микрочипов, схем и станков в РФ в апреле и мае превысил $60 млн, что в два раза больше аналогичных показателей за прошлый год. В июле экспорт достиг $95 млн.

Согласно публикации, союзников Киева разочаровывает то, что, когда это вопрос поднимается, в Нью-Дели он не находит отклика. Источники утверждают, что, по последним данным, пятая часть важных для российского военно-промышленного комплекса технологий поступает в РФ через Индию. Ситуация осложняется тем, что политики США и ЕС заинтересованы в развитии партнерских отношений с Индией, несмотря на связи Нью-Дели с Москвой.

«Индия также стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усилия союзников по ограничению продаж», — отмечается в публикации.

Bloomberg передает, что европейские и американские чиновники несколько раз приезжали в Индию и пытались заставить власти страны прекратить поставки в РФ, а несколько фирм оказались под западными санкциями. Кроме того, замминистра финансов США Уолли Адейемо в июле направил письмо руководителям Конфедерации индийской промышленности, в котором предупредил о последствиях в случае сотрудничества с Москвой.

Ранее стало известно о трудностях Анголы из-за связей с Россией.

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