Российских туристов с ребенком выгнали на улицу из роскошного отеля в Турции

Туристов из России выгнали с маленьким ребенком на улицу из пятизвездочного турецкого отеля. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Жительница Казани вместе с семьей отдыхала в турецком отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends, пребывание в котором обошлось в полмиллиона рублей. В первый же день у них украли очки стоимостью 70 тыс. рублей. Россияне вызвали полицейских, но спустя некоторое время сотрудница отеля вернула пропавшую вещь.

Однако на следующий день номер российских туристов оказался заблокирован. Причина, по словам администрации отеля, заключалась в том, что россияне якобы устроили «беспочвенный переполох» в отеле из-за очков, а затем нашли их в своей же сумке. Под угрозой применения физической силы туристов выгнали из отеля. Им пришлось провести ночь на улице без еды и воды.

Пострадавшие россияне не получили компенсацию за случившееся.

24 октября сообщалось, что в отеле в турецкой Анталье неизвестные напали на российских туристов.

Ранее российского туриста тяжело ранили во время уличной стрельбы в Турции.