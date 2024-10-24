В турецком отеле неизвестные напали на российских туристов

Генеральное консульство России в Анталье внимательно следит за соблюдением прав россиян, ставших жертвами драки в одном из отелей. Дипломаты поддерживают связь с пострадавшими и представителями турецких властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

«По поступившей в генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей города Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц», — говорится в заявлении генконсульства.

Также уточняется, что пострадавшие были транспортированы в ближайшую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас турецкие правоохранительные органы проводят расследование. Дипломаты консульства продолжают общение с пострадавшими и сотрудниками правоохранительных органов и будут следить за тем, как обеспечивается защита прав указанных россиян.

До этого на Бали местные жители устроили самосуд над российским туристом, который попытался ограбить водителя такси.

Ранее российского туриста тяжело ранили во время уличной стрельбы в Турции.