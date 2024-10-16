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Российского туриста тяжело ранили во время уличной стрельбы в Турции

Турист из Свердловской области был ранен во время уличной стрельбы в Турции

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Depositphotos

Россиянин, приехавший на отдых в Турцию, получил ранение во время уличных разборок. Об этом агентству Ura.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, 5 октября в Стамбуле рядом с российскими туристами внезапно началась стрельба, огонь открыли местные жители. Всего пострадали четыре человека, одним из них оказался житель Свердловской области Георгий Ш., получивший пулевое ранение в спину. С места происшествия его забрали на скорой в тяжелом состоянии.

«Георгий отдыхал с женой, гуляли в центре города <...> Жена успела укрыться, с ней все в порядке», — заявил источник агентства.

Он добавил, что Георгий остался в живых, однако его текущее состояние здоровья и местонахождение остаются неизвестными.

До этого турист оказался в реанимации с отеком мозга после нападения стаи обезьян в парке. После проведенных анализов врачи установили, что обезьяна могла заразить мужчину вирусом герпеса B или обезьяним герпесом.

Ранее в Индии семеро мужчин изнасиловали туристку, угрожая ей и ее мужу ножом.

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