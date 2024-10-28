Украинские дроны снова нанесли удары по Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты украинской армии продолжают наносить удары по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атак двух FPV-дронов на село Николаевка Белгородского района в частном доме выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также полностью уничтожены два автомобиля, один поврежден.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом, повредив его. Находившийся рядом автомобиль сгорел.

В селе Чайки дрон также сбросил взрывное устройство. В результате взрыва в жилом доме вылетели окна, пострадал припаркованный рядом с ним автомобиль.

В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа после атаки ударного беспилотника загорелась легковая автомашина.

28 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за час уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской территорией.

Ранее обломки беспилотника взорвались на автокольце в Железногорске Курской области.