В Подмосковье девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами из-за опыта с огнем

Мальчик приехал к близким в Подмосковье и получил серьезные ожоги во время игры с огнем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел недалеко от СНТ «Журавли». По данным источника, девятилетний школьник решил поэкспериментировать с холодным огнем. Друзья, которые в этот момент находились рядом, предложили поджечь руку, так как этот огонь, в отличие от «настоящего», безопасен.

В результате огонь охватил руку и ногу мальчика, детям удалось потушить возгорание.

Однако в компании подумали, что за игры с огнем их наругают родители, поэтому придумали историю о неизвестных, которые подожгли ребенка и сбежали.

«Пострадавшего увезли в столичную больницу им. Сперанского с ожогами правой руки и ноги. Но тайна раскрылась», – сообщается в публикации.

В ситуации разбираются правоохранители. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Удмуртии девочка попала в больницу после поджога шалаша с детьми.