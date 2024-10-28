В Подмосковье девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами из-за опыта с огнем

Мальчик приехал к близким в Подмосковье и получил серьезные ожоги во время игры с огнем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел недалеко от СНТ «Журавли». По данным источника, девятилетний школьник решил поэкспериментировать с холодным огнем. Друзья, которые в этот момент находились рядом, предложили поджечь руку, так как этот огонь, в отличие от «настоящего», безопасен.
В результате огонь охватил руку и ногу мальчика, детям удалось потушить возгорание.
Однако в компании подумали, что за игры с огнем их наругают родители, поэтому придумали историю о неизвестных, которые подожгли ребенка и сбежали.
«Пострадавшего увезли в столичную больницу им. Сперанского с ожогами правой руки и ноги. Но тайна раскрылась», – сообщается в публикации.
В ситуации разбираются правоохранители. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Удмуртии девочка попала в больницу после поджога шалаша с детьми.