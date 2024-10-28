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Сахалинец украл сбережения знакомой и поджег ее квартиру

В Южно-Сахалинске мужчина сжег квартиру знакомой ради кражи 225 тыс. рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Южно-Сахалинске ранее судимый 31-летний мужчина устроил пожар в квартире знакомой и украл у нее 225 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

19 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в одной из многоэтажек. Когда возгорание удалось потушить, хозяйка квартиры обнаружила, что из тумбочки, до которой не добрался огонь, исчезли все ее накопления в сумме 225 тысяч рублей.

Выяснилось, что за несколько дней до пожара потерпевшая принимала у себя гостей. В ходе застолья она рассказала о наличии крупной суммы своему знакомому — 31-летнему, ранее неоднократно судимому за кражи уроженцу города Поронайска.

Злоумышленник выкрал ключи от квартиры знакомой, сделал дубликат и в один из дней проник в жилище, украв накопления приятельницы. Чтобы скрыть факт кражи, он устроил пожар, бросил в комнате тлеющий окурок от сигареты. Подозреваемого в поджоге задержали, 150 тысяч он успел истратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Ранее калининградец избил и ограбил новую знакомую во время похода за спиртным.

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