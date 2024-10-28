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В Тбилиси митингующие напали на мужчину, решив, что он русский

ТАСС: митингующие в Тбилиси напали на мужчину, сочтя, что он русский

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Zurab Tsertsvadze/AP

Часть митингующих в Тбилиси у здания парламента сторонников оппозиции напала на мужчину, решив, что он русский. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как передает корреспондент ТАСС, несколько девушек на проспекте Руставели, где завершался митинг против итогов парламентских выборов, подошли к мужчине в пальто и попытались выяснить его личность. Однако, мужчина не стал вступать с ними в диалог, решив покинуть проспект.

Как выяснил корреспондент, позже человека стали преследовать еще больше людей, говоря друг другу, что он русский. Когда мужчина дошел до кордона полиции, один из митингующих ударил его. Протестующего остановила полиция.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах.

В результате перед зданием парламента в Тбилиси начался митинг против итогов парламентских выборов. Некоторые митингующие держат флаги ЕС и Украины. Движение по проспекту Руставели перекрыто.

Ранее Орбана освистали во время его визита в Тбилиси.

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