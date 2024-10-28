Орбана освистали во время его визита в Тбилиси

Сторонники оппозиции освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По его данным, инцидент произошел у гостиницы »Тбилиси Марриотт», которая находится на проспекте Руставели, где проходит митинг против итогов парламентских выборов.

Как рассказал корреспондент агентства, Орбан вышел из гостиницы, направлялся к машине, когда в его адрес начали раздаваться свист и нецензурные слова. Позже кортеж венгерского премьера в сопровождении охраны покинул территорию.

Незадолго до этого сообщалось, что Орбан прибыл в Тбилиси с официальным визитом, ожидается, что премьер-министр Венгрии проведет встречу со своим коллегой премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Орбан стал первым политиком из ЕС, который поздравил правящую в Грузии партию с победой на выборах.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах.

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.