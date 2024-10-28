В двух штатах США подожгли почтовые ящики

Неизвестные подожгли почтовые ящики в американских штатах Орегон и Вашингтон, в результате чего сотни выборных бюллетеней сгорели в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox.

По данным телеканала, последний инцидент произошел в городе Портленд штата Орегон.

«Внутри ящика было размещено зажигательное устройство до момента возникновения пожара. Группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов прибыла на место инцидента и обезвредила устройство», — говорится в сообщении телеканала.

Также Fox со ссылкой на полицию города Ванкувер штата Вашингтон сообщил, что неизвестный устроил поджог почтового ящика и там. Правоохранительные органы расследуют данный инцидент.

Как сообщает телеканал, возгорание произошло на автостоянке. По данным источника, неизвестный «засунул устройство внутрь почтового ящика» и поджог его, в результате чего «сотни бюллетеней сгорели».

Незадолго до этого президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства в штате Делавэр. В лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что уже 43 миллиона американцев проголосовали на выборах.

Ранее Байден заявил, что думает о личности Трампа всегда, когда тот «открывает рот».