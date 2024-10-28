Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что думает о личности Трампа всегда, когда тот «открывает рот»

Байден заявил, что Трамп делает недостойные высказывания

close
Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. Об этом глава Белого дома заявил на участке для досрочного голосования, сообщает РИА Новости.

«Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны. Каждый раз, когда Трамп открывает рот, появляются вопросы о его личности», — заявил Байден.

По словам нынешнего американского лидера, Демократическая партия может выиграть на грядущих в США выборах.

Президент США при этом назвал «полностью неприличной» инициативу бизнесмена и предпринимателя Илона Маска, который до этого объявил о ежедневном розыгрыше 1$ миллиона среди подписавших консервативную петицию в штате Пенсильвания.

Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США в штате Делавэр. В лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами