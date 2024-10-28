Байден заявил, что думает о личности Трампа всегда, когда тот «открывает рот»

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. Об этом глава Белого дома заявил на участке для досрочного голосования, сообщает РИА Новости.

«Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны. Каждый раз, когда Трамп открывает рот, появляются вопросы о его личности», — заявил Байден.

По словам нынешнего американского лидера, Демократическая партия может выиграть на грядущих в США выборах.

Президент США при этом назвал «полностью неприличной» инициативу бизнесмена и предпринимателя Илона Маска, который до этого объявил о ежедневном розыгрыше 1$ миллиона среди подписавших консервативную петицию в штате Пенсильвания.

Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США в штате Делавэр. В лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.