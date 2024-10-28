Полякам предложили примерить на себя роль погибших солдат ВСУ

В столице Польши появились стенды с изображениями погибших украинских военных для того, чтобы местные жители могли с ними сфотографироваться. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Постеры выполнены в формате тантамаресок — специальных стендов для фотосъемки, на которых у героя вырезано лицо. Это позволяет любому желающему подставить свое лицо и примерить на себя роль изображенного персонажа.

Таким образом, жителям Варшавы предложили примерить роль погибших украинских солдат. О том, что этих людей уже нет в живых, говорят даты смерти, указанные на постерах.

Позже одна из бывших военнослужащих ВСУ Евгения Эмеральд узнала свой портрет среди необычной инсталляции и обвинила организаторов акции в том, что они решили «живьем похоронить» ее.

Прошедшим летом сообщалось, что Польша планирует создать второй учебный центр Североатлантического альянса на своей территории с целью обучения солдат украинской армии. Об этой инициативе заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Ранее сообщалось, что Польша не сможет сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев.