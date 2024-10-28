Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полякам предложили примерить на себя роль погибших солдат ВСУ

«Страна.ua»: в Варшаве установили тантамарески для фото с погибшими бойцами ВСУ

В столице Польши появились стенды с изображениями погибших украинских военных для того, чтобы местные жители могли с ними сфотографироваться. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Постеры выполнены в формате тантамаресок — специальных стендов для фотосъемки, на которых у героя вырезано лицо. Это позволяет любому желающему подставить свое лицо и примерить на себя роль изображенного персонажа.

Таким образом, жителям Варшавы предложили примерить роль погибших украинских солдат. О том, что этих людей уже нет в живых, говорят даты смерти, указанные на постерах.

Позже одна из бывших военнослужащих ВСУ Евгения Эмеральд узнала свой портрет среди необычной инсталляции и обвинила организаторов акции в том, что они решили «живьем похоронить» ее.

Прошедшим летом сообщалось, что Польша планирует создать второй учебный центр Североатлантического альянса на своей территории с целью обучения солдат украинской армии. Об этой инициативе заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Ранее сообщалось, что Польша не сможет сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами