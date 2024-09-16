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Польше не удается сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев

Польше пока не удается создать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев

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Shutterstock

Польша пока не набрала достаточного количества добровольцев из числа проживающих в стране граждан Украины для формирования бригады для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава МИД республики Радослав Сикорский рассказал в интервью «Европейской правде».

«Насколько я знаю, у нас пока нет достаточного количества добровольцев для формирования бригады», — заявил Сикорский.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона из граждан Украины, покинувших страну и проживающих на территории Европейского союза.

10 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что в республике в интересах ВСУ началась подготовка добровольцев из проживающих в стране украинцев.

Позже местные СМИ сообщали, что в Польше сорвали сроки набора персонала в украинский легион.

Ранее Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ.

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