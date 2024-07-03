Польша хочет создать второй учебный центр НАТО для солдат ВСУ

Польша планирует создать второй учебный центр Североатлантического альянса на своей территории с целью обучения солдат ВСУ. Об этом в эфире RMF FM заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

В конце июня сообщалось, что партия бронетехники армии Соединенных Штатов переброшена на новые склады НАТО на американской военной базе, которая расположена на западе Польши.

На полигоне, который располагается в 400 километрах от границы с Украиной, в будущем появятся до 85 танков, 190 бронированных машин, в том числе M2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы, уточнили в издании.

Ранее глава МИД Польши призвал нанести поражение России и процитировал Рейгана.