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Слушания по делу Жерара Депардье отложили

France Info: суд во Франции перенес на март 2025 года слушания по делу Депардье

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Суд в Париже принял решение отложить до весны следующего года рассмотрение дела французского актера Жерара Депардье, по которому его обвиняют в домогательствах. Об этом сообщила радиостанция France Info.

«Суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальном насилии, который должен был состояться в понедельник, 28 октября, был перенесен судом на 24 и 25 марта», — говорится в публикации.

По данным радиостанции, судьи также назначили «медицинскую экспертизу» актера, который не присутствовал на слушаниях по состоянию здоровья.

В апреле Жерар Депардье был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Более того, в разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, однако сам Депардье всячески отрицал все обвинения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее неизвестный набросился на женщину в туалете супермаркета и изнасиловал.

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