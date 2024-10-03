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Неизвестный набросился на женщину в туалете супермаркета и изнасиловал

Metro: в Великобритании женщину изнасиловали в туалете супермаркета

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Shutterstock

В британском графстве Кент полицейские ищут неизвестного, который набросился на женщину в туалете супермаркета и изнасиловал ее. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в супермаркете Tesco, в торговом зале за покупательницей увязался неизвестный мужчина. Женщина попыталась скрыться от преследователя в туалете, но мужчина ворвался в кабинку, набросился на нее и изнасиловал.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия, пока пострадавшей оказывали помощь сотрудники супермаркета. Женщина обратилась в правоохранительные органы, она сумела описать приметы насильника. Полиция графства разыскивает молодого мужчину, возрастом около 30 лет. Его личность до сих пор не установлена. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

До этого сообщалось, что в Индии стая обезьян помешала мужчине изнасиловать шестилетнюю девочку. Незнакомый мужчина заметил ребенка и заманил в заброшенный дом, где попытался ее изнасиловать. В этот момент на помощь дошкольнице пришли обезьяны, которые напали на насильника, заставив того убежать. Полиция начала расследование дела, получив заявление от родителей девочки.

Ранее мужчину, притворявшегося девушкой в переписке с подростками, судят за насилие над ними.

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