Немецкие спецслужбы заподозрили иранский университет в вербовке агентов в Германии

Немецкие спецслужбы ведут расследование в отношении 700 человек, связанных с берлинским филиалом исламского Университета Мустафы. Их подозревают в агентурной деятельности в пользу Ирана, сообщает Bild.

По данным издания, 63 из них — граждане Германии. Расследование было начато после того, как власти США внесли международный «Университет Мустафы» в санкционный список. Немецкие следователи предполагают, что до недавнего времени учебное заведение совместно с элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» вербовало себе агентов.

На события уже отреагировали в бундестаге. Председатель группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт призвал главу МВД Германии Нэнси Фезер закрыть в Германии «Университет Мустафы».

25 октября депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе. Парламентарий считает, что канцлер Олаф Шольц является «вассалом Америки».

Ранее Шольц обвинил Иран в намерении «поджечь» Ближний Восток.