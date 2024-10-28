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Немецкие спецслужбы заподозрили иранский университет в вербовке агентов в Германии

Bild: спецслужбы ФРГ заподозрили иранский Университет Мустафы в шпионаже

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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Немецкие спецслужбы ведут расследование в отношении 700 человек, связанных с берлинским филиалом исламского Университета Мустафы. Их подозревают в агентурной деятельности в пользу Ирана, сообщает Bild.

По данным издания, 63 из них — граждане Германии. Расследование было начато после того, как власти США внесли международный «Университет Мустафы» в санкционный список. Немецкие следователи предполагают, что до недавнего времени учебное заведение совместно с элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» вербовало себе агентов.

На события уже отреагировали в бундестаге. Председатель группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт призвал главу МВД Германии Нэнси Фезер закрыть в Германии «Университет Мустафы».

25 октября депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе. Парламентарий считает, что канцлер Олаф Шольц является «вассалом Америки».

Ранее Шольц обвинил Иран в намерении «поджечь» Ближний Восток.

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