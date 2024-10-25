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Немецкий депутат назвала правительство Германии самым глупым в Европе

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала правительство ФРГ самым глупым в Европе

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Markus Schreiber/AP

Депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе. Об этом сообщает The Economist.

Вагенкнехт раскритиковала федерального канцлера Германии Олафа Шольца за ограничения, которые были введены в отношении газа из России, а также назвала данное решение недальновидным.

По ее словам, из-за подобных действий пострадали многие немецкие компании. Парламентарий считает, что Шольц является «вассалом Америки».

Вагенкнехт подчеркнула, что Германии необходима придерживаться предыдущей политики посредничества между РФ, Восточной Европой и США.

17 октября сообщалось, что энергоемкие отрасли Евросоюза потеряли от 10 до 15% объемов производства на фоне отказа от российских энергоносителей.

По данным Евростата, промышленное производство в еврозоне снизилось на 2,2% с июля 2023 года. Наибольший спад зафиксирован в Венгрии — 6,4%, Германии — 5,5%, Италии — 3,3% и Франции — 2,3%.

Ранее Германия заметно отстала от других развитых экономик.

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