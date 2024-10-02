Шольц обвинил Иран в намерении «поджечь» Ближний Восток

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран и «Хезболлу» немедленно прекратить атаки на Израиль. По его словам, Тегеран своими действиями также рискует «поджечь» весь Ближний Восток, пишет Die Welt.

Канцлер осудил ракетное нападение Ирана на Израиль 1 октября «самым решительным образом», отмечается в материале.

«Иран рискует поджечь весь регион – это необходимо предотвратить любой ценой. «Хезболла» и Иран должны немедленно прекратить свои нападения на Израиль», — заявил Шольц.

Он заверил, что Германия продолжит работать со своими партнерами над прекращением огня.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Позже в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее в Иране увидели «светлые дни» после атаки на Израиль.