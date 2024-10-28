Суд продлил арест курьера по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Столичный суд вновь продлил срок содержания под стражей курьеру по делу о мошеннических действиях в отношении Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Анжела Цырульникова решением Таганского суда оставлена под стражей еще на два месяца, до 27 января 2025 года.

В августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что еще свыше 40 человек могли стать соучастниками мошенничества с квартирой Долиной.