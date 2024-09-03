Лариса Долина просит взять ее под госзащиту. Ее семье угрожают расправой Mash: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за постоянных угроз

Ставшая жертвой мошенников Лариса Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам. Новая хозяйка квартиры подала к певице встречный иск.

Народная артистка РФ Лариса Долина, которая стала жертвой мошенников, обвинила покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, певица считает, что Полина Лурье, которая приобрела жилье, разбирается в рынке недвижимости, но при покупке элитной жилплощади была недостаточно бдительна и не задавала вопросов, почему квартира продается так дешево. Артистка продала жилье за 112 млн рублей, когда его кадастровая стоимость, которая всегда ниже рыночной, составляет 123 млн, пишет Mash.

Ранее Долина подала к Лурье иск в Хамовнический суд Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Певица попросила признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать право собственности у Полины Лурье и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам. Общая сумма иска, по данным Mash, составляет 123,3 млн рублей.

В конце апреля мошенники от лица сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга убедили певицу продать квартиру, сами нашли риелтора и покупателя и 20 июня заключили договор. 24 июня право собственности на недвижимость перешло к Полине Лурье. После этого, как сообщает Mash, преступники пытались убедить Долину продать еще и дачу, однако она наконец поняла, что происходит.

3 августа артистка написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к Долиной пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.

Угрозы и встречный иск

Baza также выяснила, что артистка попросила предоставить ей госзащиту. По данным Telegram-канала, неизвестные люди угрожают артистке, требуя выехать из проданной квартиры. В связи с этим Долина отправила обращение на имя главы УВД по ЦАО.

«По ее словам, в конце августа ей в Telegram стали приходить сообщения с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, а также ее дочери и внучки», — пишет Baza.

Аккаунт, с которого приходят угрозы, подписан именем «Павел Куренков», а на аватарке стоит фото автомобиля Долиной, говорится в публикации. Связан ли «Павел Куренков» с Полиной Лурье, которая приобрела элитную недвижимость Долиной, Baza не уточняет. Однако, по данным Mash, новая хозяйка также требует от артистки покинуть жилплощадь и забрать иск.

3 сентября также стало известно, что Полина Лурье подала к Долиной встречный иск. Об этом сообщило ИА «Регнум».

Содержание иска на данный момент не раскрывается. По данным агентства, он поступил в суд 28 августа. Дело значится в категории «Иные жилищные споры». Истцом выступает новая хозяйка элитной жилплощади, ответчиками, помимо самой певицы, — Долина А. А. и Долина А. И. в лице законного представителя Долиной А. А.

«Регнум» передает, что дело передали судье Перепелковой Т. Г. На 13 сентября назначено проведение беседы по иску.