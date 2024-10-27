Еще свыше 40 человек могли стать соучастниками мошенничества с квартирой Долиной

В мошеннической схеме с квартирой певицы Ларисы Долиной могли быть задействованы свыше 40 человек, которые не подозревали о своем участии в афере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, «совсем скоро» правоохранительные органы могут задержать первых трех человек. Эти люди продали данные своих банковских карт, которыми впоследствии воспользовались злоумышленники для обмана Ларисы Долиной. Мошенники переводили на счета подставных лиц от 2 до 3 млн рублей похищенных денег.

Mash предполагает, что россияне даже не подозревают, что их использовали для аферы с квартирой певицы.

В августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала мошенникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Недавно стало известно об аресте еще одного фигуранта делу о мошенничестве с квартирой Долиной. Суд Москвы заключил под стражу мужчину по имени Дмитрий Леонтьев. По версии следствия, россиянин, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил Долину осуществить переводы денежных средств на мошеннические счета.

Ранее стало известно, что кинокомпания судится с бизнесменом из-за фляжки с гравировкой «Сила в правде».