Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении российского велотуриста

Посольство России в Пакистане начало проверку сообщения о похищении россиянина в этой стране. Об этом сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что пока не могут подтвердить достоверность сообщений о похищении россиянина в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», оказавшийся в заложниках у талибов (организация запрещена в России) россиянин — житель Санкт-Петербурга по имени Василий. Mash писал, что речь идет о трэвел-блогере Васе Щупальце, он ведет небольшой YouTube-канал, где рассказывал о велотуре. Он уже проехал на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан и собирался завершить путешествие в Пакистане. Однако его схватили в Северном Вазиристане.

По данным СМИ, к его похищению могут быть причастны члены радикально-исламистской организации Техрик-е Талибан Пакистан, они не объединены с афганским Талибаном, но сотрудничают с ним в борьбе против сил НАТО. Боевики опубликовали фотографию туриста из России, находящегося у них в плену, и назначили выкуп за его освобождение. Сообщается, что прямо сейчас посольство РФ ведет переговоры о возвращении путешественника на родину, российские официальные лица ситуацию пока не комментировали.

Ранее «Талибан» решили исключить из списка террористических организаций в РФ.