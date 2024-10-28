Талибан похитил российского велотуриста, который путешествовал по Пакистану

Боевики Талибана (организация запрещена в России) похитили российского велотуриста, который путешествовал по Пакистану. Об этом пишут «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, оказавшийся в заложниках у талибов россиянин — житель Санкт-Петербурга по имени Василий. Mash сообщает, что речь идет о трэвел-блогере Васе Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко), у него есть небольшой YouTube-канал, где он рассказывал о велотуре. Он уже проехал на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан и собирался завершить путешествие в Пакистане. Однако был схвачен в Северном Визаристане.

К его похищению причастны члены радикально-исламистской организации Техрик-е Талибан Пакистан, они не объединены с афганским Талибаном, но сотрудничают с ним в борьбе против сил НАТО. Боевики опубликовали фотографию туриста из России, находящегося у них в плену, и назначили выкуп за его освобождение. Сообщается, что прямо сейчас посольство РФ ведет переговоры о возвращении путешественника на родину, российские официальные лица ситуацию пока не комментировали.

Ранее «Талибан» решили исключить из списка террористических организаций в РФ.