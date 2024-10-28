Бастрыкин поручил расследовать убийство актера в Баку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать взаимодействие с Азербайджаном в связи с расследованием убийства актера Иосифа Ткача и его жены в Баку. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Между СК России и Генпрокуратурой Азербайджана действует двустороннее соглашение. Следственный комитет поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании дела.

23 октября в Баку убили актера из сериала «Граф Крестовский» Иосифа Ткача с женой Людмилой.

Убийство произошло вечером 22 октября на территории Насиминского района Баку. Время преступления — около 21:00 по местному времени — (20:00 по мск). Убитым было 85 и 80 лет. По подозрению в совершении преступления был задержан некий Ислам Надиев. Продолжается расследование обстоятельств преступления, предполагаемые мотивы убийцы и методы совершения преступления не называются.

Большую часть жизни Иосиф Ткач работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Актер почти никогда не появлялся на экране, но в 2004 году он сыграл эпизодическую роль главного врача в российском сериале «Граф Крестовский». Также в 1998 году мужчина сыграл в азербайджанском фильме «Беспокойство».

Ранее Владимир Путин продлил полномочия Бастрыкина на год.