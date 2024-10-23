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В Баку убили актера сериала «Граф Крестовский» с женой

МВД Азербайджана: в Баку убили актера из сериала «Граф Крестовский» с женой

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Kino-teatr.ru

В Баку убили актера из сериала «Граф Крестовский» Иосифа Ткача с женой Людмилой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД Азербайджана.

Убийство произошло вечером 22 октября на территории Насиминского района Баку. Время преступления — около 21:00 по местному времени — (20:00 по мск). Убитым было 85 и 80 лет. По подозрению в совершении преступления был задержан некий Ислам Надиев. Продолжается расследование обстоятельств преступления, предполагаемые мотивы убийцы и методы совершения преступления не называются.

Большую часть жизни Иосиф Ткач работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Актер почти никогда не появлялся на экране, но в 2004 году он сыграл эпизодическую роль главного врача в российском сериале «Граф Крестовский». Также в 1998 году мужчина сыграл в азербайджанском фильме «Беспокойство».

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