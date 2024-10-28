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ФСО проведет плановые учения в Москве

В Москве пройдут плановые трехдневные учения ФСО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в Москве плановые трехдневные учения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие будет проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб России, отметили в ведомстве.

Учения пройдут с 29 по 31 октября, они организованы из-за необходимости отработать практические вопросы служебной деятельности. Никаких ограничений для населения города вводиться не будет.

В конце сентября в Севастополе прошли масштабные плановые учения. Как сообщил глава города Михаил Развожаев, целью масштабной тренировки являлась отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.

Позже сообщалось, что Россия и Индонезия впервые проведут крупные военно-морские учения. Об этом рассказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Ранее генштабы ВС Белоруссии и России начали подготовку учений «Запад-2025».

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