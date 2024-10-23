Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштабы ВС Белоруссии и России начали подготовку учений «Запад-2025»

Глава МО Белоруссии: Минск и Москва имеют единые взгляды в оценке вызовов

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России начали готовиться к учениям «Запад-2025». Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран в Минске, пишет ТАСС.

По его словам, сотрудничество России с Белоруссией по подготовке военных кадров эффективное. По последним данным, в России обучаются более 360 белорусских специалистов.

Также глава Минобороны Белоруссии отметил, что Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета стран. Он заявил, что Минск и Москва имеют единые взгляды в оценке вызовов и угроз.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Также Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие. Глава Минобороны напомнил, что Россия изменила государственную политику в области ядерного сдерживания в ответ на изменение военно-политической ситуации в мире.

Ранее российский дипломат раскрыл детали договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами