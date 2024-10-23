Генштабы ВС Белоруссии и России начали подготовку учений «Запад-2025»

Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России начали готовиться к учениям «Запад-2025». Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран в Минске, пишет ТАСС.

По его словам, сотрудничество России с Белоруссией по подготовке военных кадров эффективное. По последним данным, в России обучаются более 360 белорусских специалистов.

Также глава Минобороны Белоруссии отметил, что Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета стран. Он заявил, что Минск и Москва имеют единые взгляды в оценке вызовов и угроз.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Также Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие. Глава Минобороны напомнил, что Россия изменила государственную политику в области ядерного сдерживания в ответ на изменение военно-политической ситуации в мире.

Ранее российский дипломат раскрыл детали договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности.