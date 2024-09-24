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Губернатор Севастополя анонсировал масштабные учения с использованием военной техники

Развожаев: в районе Севастополя пройдут учения по противодействию диверсантам

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Oleksii Holikov/Shutterstock

В районе ряда населенных пунктов в Севастополе пройдут масштабные плановые учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, маневры состоятся в среду, 25 сентября.

«25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь», а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, Фруктовое, Андреевка, Орловского моста и Тылового проведет плановые учения», — написал чиновник.

Он заявил, что целью этой масштабной тренировки является отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.

Также военнослужащие проведут тренировки с использованием самолетов и вертолетов. Они состоятся ориентировочно с 12:00 до 14:00 в районе береговой линии на Северной стороне в Севастополе, добавил Развожаев.

19 сентября губернатор Севастополя сообщал о тренировках флота со стрельбой из различных видов оружия.

Ранее Развожаев заявлял о фиаско ракетных атак ВСУ.

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