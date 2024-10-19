Россия и Индонезия впервые проведут крупные военно-морские учения

Россия и Индонезия в ноябре впервые проведут крупные военно-морские учения под названием «Орруда». Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Он рассказал, что в следующем месяце в порт в индонезийском городе Сурабая зайдет группа кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ, состоящая из трех современных корветов.

Такие визиты кораблей российского флота бывают практически каждый год, есть движение и в обратном направлении, отметил посол.

«Но в ноябре в привязке к этому заходу будут первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии», — сказал Толченов.

Название «Орруда», по его словам, это акроним, придуманный из слов «орел» и «гаруда» (мифический царь птиц). Это символы России и Индонезии — орел на российском гербе, а гаруда — на индонезийском, пояснил глава дипмиссии.

В августе командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата сообщал, что военно-морские учения с участием России пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява.

14 октября в Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024».

Ранее в Кремле рассказали, к чему приведут масштабные учения ядерных сил НАТО в Европе.