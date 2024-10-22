Жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинению в госизмене

В Москве отправили под домашний арест 18-летнего россиянина Владислава Соседко в рамках расследования уголовного дела о покушении на государственную измену, а также попытке вступить в запрещенные в России террористические организации «Русский Добровольческий Корпус» (признан в РФ террористической организацией) и легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Других подробностей не приводится.

Накануне сообщалось, что жителя Челябинской области Василия Вотановского, который планировал взорвать здание администрации города Рубцовска в Алтайском крае, приговорили к 21 году лишения свободы. По данным Второго Восточного окружного военного суда, мужчина был противником решения российских властей о проведении специальной военной операции.

Согласно судебной статистике Судебного департамента при Верховном суде, в период с января по июнь 2024 года 70 лицам были вынесены приговоры по обвинению в государственной измене или шпионаже.

Ранее жителя Керчи приговорили к 13 годам за госизмену.