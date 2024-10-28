Прокуратура заинтересовалась столкновением катера с теплоходом на Волге

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку сообщения в соцсети о столкновении судов вблизи дебаркадера пристани «Поляна им. Фрунзе» на реке Волге в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По ее данным, вечером 27 октября катер Silver Cabin столкнулся с теплоходом «Москва-139». В результате аварии никто не пострадал.

В соцсетях отмечалось, что оба судна получили технические повреждения, людям пришлось выходить на берег.

«Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения, а также соблюдения прав пассажиров», — отмечается в сообщении.

15 сентября в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход «Соларис» и прогулочное судно «Москва-101». Инцидент произошел в районе Литейного моста. В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов допущено не было.

Ранее танкер врезался в железнодорожный мост на Волге.