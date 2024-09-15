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В Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно

В районе Литейного моста в Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно. Об этом в Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура города.

По ее информации, инцидент произошел ночью 15 сентября.

«В районе Литейного моста теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101»», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов допущено не было. Причины произошедшего устанавливаются.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

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