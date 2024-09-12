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Танкер врезался в железнодорожный мост на Волге

В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом

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Западное МСУТ СК России

В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом. Инцидент произошел 12 сентября на реке Волге, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«На 601 км реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в г. Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово», — сказано в сообщении.

По информации СК, никто не пострадал, задержек в движении по железнодорожному мосту, а также розлива топлива не произошло. Причиненный ущерб устанавливается.

15 июня в Астраханской области четыре человека были госпитализированы после столкновения лодки с понтоном в акватории реки Чурки вблизи поселка Ильинка Володарского района.

Ранее катер врезался в лодку на реке Исеть в центре Екатеринбурга.

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