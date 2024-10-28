В Ингушетии задержали мужчину, находившегося в международном розыске

В Ингушетии задержали местного жителя, который несколько месяцев находился в международном розыске за пособничество боевикам. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, мужчине инкриминируют активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, члены которого в марте и апреле 2023 года трижды напали на сотрудников органов внутренних дел.

Одно из нападений произошло весной в Малгобекском районе, когда в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе контртеррористической операции (КТО) силовики вышли на группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и начали стрелять по сотрудникам. Пострадали 11 правоохранителей, а травмы троих из них оказались несовместимыми с жизнью.

В итоге подозреваемого пособника передали следственным органам, которые возбудили в отношении него уголовные дела.

В июне в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, которые были причастны к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее участнику банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Чечне в 1999 году.