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Стало известно, чем прорыли тоннель сбежавшие из липецкой колонии заключенные

«Ъ»: сбежавшие из липецкой колонии прорыли тоннель с помощью самодельных лопат

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Телеграм-канал «112»

Шестеро заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецке через тоннель, применяли для его рытья самодельные лопаты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уроженцы Средней Азии, которые отбывали сроки за изнасилования и оборот наркотиков, выкапывали тоннель со стороны промышленной зоны ИК-2 на протяжении нескольких месяцев.

«Для этого они использовали лопаты, которые изготовили кустарно», — отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вырытую землю заключенные смывали в канализацию. Длина тоннеля составила несколько десятков метров.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Сотрудники ИК-2 обнаружили подкоп 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Осужденные готовились к побегу более полугода. Пять беглецов уже задержаны.

Побег заключенных из исправительной колонии (ИК) №2 в Липецкой области стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователям предстоит выяснить, кто именно из должностных лиц выполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

Ранее таксист рассказал, как помогал ловить сбежавших из колонии преступников.

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