Махачкалинец порезал бабушку ножом, избил сестру и выпал из окна

В Махачкале 20-летний молодой человек напал на свою бабушку с ножом и избил сестру, а затем выпал из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

По информации Telegram-канала, юноша набросился на свою 74-летнюю бабушку с ножом и нанес побои сестре. После этого он выпал из окна на 12-м этаже дома — при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Спасти его не удалось.

Пожилая женщина получила непроникающие ножевые ранения, а у девочки диагностировали ушибы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета.

До этого в Ленобласти обнаружили 37-летнего мужчину с порезанным горлом в лифте жилого дома. Председатель ТСЖ позвонил по номеру 112 и сообщил, что в кабине лифта уже около тридцати минут кричит пассажир, которому створками зажало руку, однако оказалось, у него имеется ножевое ранение шеи.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую дочь из-за приснившегося кошмара.