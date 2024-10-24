Мужчину с порезанным горлом нашли в лифте дома в Ленобласти

В Ленобласти обнаружили 37-летнего мужчину с порезанным горлом в лифте жилого дома. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 октября в подъезде девятиэтажного дома, расположенного на Лесной улице в городе Светлогорске. Председатель ТСЖ позвонил по номеру 112 и сообщил, что в кабине лифта уже около тридцати минут кричит мужчина, которому створками зажало руку.

Прибывший на место лифтер освободил его, однако оказалось, что у него порезана шея — мужчина был в крови. После этого туда приехали полицейские, которые обнаружили в кабине рукоять от ножа, а его лезвие нашли в шахте лифта. При этом в подъезде не было следов борьбы или пятен крови.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации. На вопрос о происхождении пореза на шее он ответить не смог. Отмечается, что он ранее привлекался к ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ.

Ранее в Подмосковье мужчина напал на экс-супругу с ножом, так как не смог смириться с разводом.