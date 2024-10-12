Россиянка напала с ножом на спящую дочь из-за приснившегося кошмара

В Красносельском районе Петербурга мать напала с ножом на спящую дочь, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале «78.ru».

Инцидент произошел в Новосергиево, в правоохранительные органы обратился отец пострадавшей девочки. Мужчина рассказал, что на ребенка напала мать с ножом. Выяснилось, что 37-летней женщине приснился кошмар, в котором неизвестные угрожали жизни ее детей.

Проснувшись, россиянка взяла кухонный нож и направилась в комнату ребенка. Женщина успела лишь слегка порезать девочку, госпитализация ей не потребовалась, мать доставили в психиатрическую клинику.

Возбуждено уголовное дело, известно, что семья оценивается как благополучная, на профилактическом учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутске 33-летняя многодетная мать напала с ножом на двух дочерей 10 и 12 лет после того, как не обнаружила на месте сигареты. Одной из девочек удалось сбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Они вызвали полицию и скорую. Женщину доставили в отделение полиции.

Ранее в Улан-Удэ отец девочек-квадроберов напал на ребенка на детской площадке.