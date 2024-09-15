В МИД России заявили, что коллектив RT смеется над властями США

Власти США не понимают, почему коллектив RT смеется над ними. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя американские санкции в отношении RT, которые уже пошли по второму кругу.

«Они не понимают, почему коллектив Russia Today смеется над ними... Мы брезгуем ими. Мы говорим о том, что они внутри сгнили до такого состояния, что готовы уничтожить все свои идеалы, и нам от этого смешно», — сказала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты считают, что если они надавят сильнее, то тогда «все разбегутся, падут ниц и начнут целовать ботинки».

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это Соединенные Штаты ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

4 сентября министерство финансов США ввело санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее к сотруднице RT в США пришли с обыском 20 вооруженных представителей ФБР.