В Курской области из-за обстрела ВСУ пострадала усадьба XIX века

В Курской области после очередного обстрела со стороны ВСУ пострадала усадьба XIX века «Дворец для любимой», сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

«В Курском приграничье в результате действий ВСУ пострадал еще один объект культурного наследия — усадьба И.Т. Викторова, известная как «Дворец для любимой», расположенная в селе Сафоновка Кореневского района», — рассказали в пресс-службе.

Подробностей о разрушениях не приводится. В правительстве региона отметили, что все данные будут переданы в региональное следственное управление СК РФ.

Само здание было построено в конце XIX века в стиле немецких средневековых замков. Его возвели по заказу помещика Иосифа Викторова, который был влюблен в молодую немку. Около дворца находилась водонапорная башня, кухня, конюшни и различные хозяйственные сооружения. Кроме того, у дворца располагались парк и фонтаны.

Эта усадьба — не первый поврежденный объект культурного наследия от обстрела ВСУ в Курской области. Перед этим, 11 октября, была атакована усадьба князей Барятинских, более известная как санаторий «Марьино». Тогда на территорию усадьбы попало два снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS. После обстрела возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

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