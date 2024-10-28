Над регионами РФ за ночь сбили более 20 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 октября сбили 21 беспилотный летательный аппарат над регионами Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

13 дронов были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью и по одному — над Воронежской и Курской областями.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за сутки над регионами Российской Федерации системы ПВО сбили 109 украинских БПЛА. Большинство из них пришлись на Брянскую область, там зафиксировали 41 дрон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.