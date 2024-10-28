В Госдуме предложили расширить возможность пользоваться маткапиталом

В Государственную думу внесли законопроект о праве пользования материнским капиталом в любое время. Информация о законопроекте размещена в думской электронной базе.

Проект подразумевает, что семьи с детьми будут наделяться правом на новые меры поддержки населения, однако воспользоваться ими можно будет через три года после рождения или усыновления ребенка.

Также в законопроекте перечислены исключения из этого правила — в том случае, если семья платит основной заем и проценты по ипотеке, использует маткапитал как первоначальный взнос на жилье, тратит деньги на услуги дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты, или покупает услуги и необходимые товары для адаптации в общество детей с ограниченными возможностями.

До этого в России рассказали о повышении размера детских выплат.

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